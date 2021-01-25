بدء اجتماع وفد اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني واللجنة المالية بشأن الموازنة

2021/01/25 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر عن بدء اجتماع وفد اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني واللجنة المالية البرلمانية بشأن الموازنة./انتهى9

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