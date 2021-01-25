الأزمة السياسة تتصاعد في تونس على وقع التعديل الوزاري

2021/01/25 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، الاثنين أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، في تصعيد حاد للخلاف مع رئيس الوزراء بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

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