فرنسا تسجل 445 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/01/25 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 445 وفاة و4240 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 73494، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3057857.

ودخلت الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا على حدود فرنسا حيز التنفيذ، يوم أمس الأحد، حيث عززت البلاد التي تخضع لحظر تجول صارم قيودها على الحدود، في محاولة لتجنب مزيد من إجراءات الحجر بينما تواصل السلالة الجديدة من فيروس كورونا الانتشار في جميع أنحاء العالم.

المصدر: RT

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