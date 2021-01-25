2021/01/25 | 23:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن تغير المناخ يشكل خطراً أساسياً على الاقتصاد والاستقرار المالي، موضحةً خطط الصندوق للمساعدة في تركيز الاستثمارات في التقنيات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرة صندوق النقد: تغير المناخ يشكل خطراً أساسياً على الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرة صندوق النقد: تغير المناخ يشكل خطراً أساسياً على الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).