2021/01/25 | 23:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وسائل اعلام لبنانية،

الاثنين، عن قطع عدد من الطرقات

الرئيسية في لبنان بالإطارات المشتعلة

احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

ورفضا للإقفال الشامل.

كما استخدمت الشرطة قنابل الغاز لتفريق

المتظاهرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. قطع طرقات رئيسية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للإقفال الشامل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. قطع طرقات رئيسية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للإقفال الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).