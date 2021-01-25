الكاظمي: الحكومة عازمة على مواجهة التحدّيات والانتقال لمرحلة البناء والتنمية

2021/01/25 | 23:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاثنين، عزم الحكومة على مواجهة

التحدّيات والانتقال لمرحلة البناء

والتنمية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الاخير

"استقبل جمعا من شيوخ العموم لعشائر

محافظة ذي قار ووجها

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