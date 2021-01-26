بايدن وميركل يبحثان إيران وأفغانستان والمناخ

2021/01/26 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أجرى الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أول مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، منذ توليه السلطة، حيث بحث الطرفان إيران وأفغانستان وجائحة فيروس كورونا وتغير المناخ.وأفاد مكتب ميركل، في بيان، بأن المستشارة الألمانية والرئيس الأمريكي "تحدثا عن قضايا السياسة الخارجية، خاصة أفغانستان وإيران، كما ناقشا السياسات في مجالي التجارة والمناخ".وذكر البيان أن ميركل وبايدن اتفقا على أنه "لا يمكن الانتصار على جائحة كوفيد-19 إلا عن طريق تعاون دولي أوثق".كما أكدت ميركل، حسب مكتبها، "استعداد ألمانيا لتحمل مسؤوليتها عن التعامل مع المهمات الدولية بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والأطلسيين".وأضاف البيان أن ميركل وجهت دعوة لبايدن إلى "زيارة ألمانيا فور أن تتيح الأوضاع الوبائية القيام بذلك"./انتهى9

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