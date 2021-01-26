وزير النفط يعلق بشأن مشاريع الطاقة المتجددة في العراق

2021/01/26 | 00:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد وزير النفط احسان عبدالجبار، الاثنين، ان الوزارة تهدف الى اعادة تشكيل مستقبل الطاقة في العراق عبر زيادة انتاج الطاقة النظيفة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وكتب عبدالجبار في تغريدة على تويتر، اليوم (25 كانون الثاني 2021)، ان "هدفنا الحيوي هو التحول للطاقة النظيفة والمتجددة للحصول الى انتاج ما يقارب 20 - 30 %، من مجموع انتاج الطاقة الكلي قبل عام 2027".

واضاف، ان "دعم الحكومة الاتحادية هو مفتاح نجاح هذه الرؤية".

جدير بالذكر انه رغم كثرة مصدار الطاقة في العراق، فإن بغداد لا تزال تعاني نقصا في انتاج الكهرباء والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية وتستورد كميات منها من دول الجوار.

ا.ح

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