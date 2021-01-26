2021/01/26 | 00:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل "ناسداك" مستوى قياسياً جديداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث- "داو جونز" يتراجع وحيداً بالختام.. و"ناسداك" يواصل مستوياته القياسية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث- "داو جونز" يتراجع وحيداً بالختام.. و"ناسداك" يواصل مستوياته القياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).