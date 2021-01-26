بعد إعلان إصابته بكورونا.. تراجع حالة زيدان الصحية

2021/01/26 | 00:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية

اليوم الاثنين عن تراجع الحالة الصحية

للفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال

مدريد.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن أعراض مثل

السعال والحرارة بدأت تظهر لدى

زيدان بعد مرو

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