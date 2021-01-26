بايدن وميركل يبحثان إيران وأفغانستان

2021/01/26 | 00:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الأمريكي الجديد، جو

بايدن، أول مكالمة هاتفية مع المستشارة

الألمانية، أنغيلا ميركل، منذ توليه

السلطة، حيث بحث الطرفان إيران

وأفغانستان وجائحة فيروس كورونا وتغير

المناخ.

وأفاد مكتب ميركل، ف

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