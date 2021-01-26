2021/01/26 | 00:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "قسد" تعتقل عناصر بداعش خلال عمليتين بريف دير الزور والقامشلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/26 | 00:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قسد" تعتقل عناصر بداعش خلال عمليتين بريف دير الزور والقامشلي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قسد" تعتقل عناصر بداعش خلال عمليتين بريف دير الزور والقامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).