بايدن: الأولوية هي بناء الاقتصاد والقضاء على جائحة كورونا

2021/01/26 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن ، أنه سيعمل على وضع خطة للإنعاش والتحفيز للشركات الأمريكية، واستثمار المليارات من الدولارات في البحوث والتطوير، مشيرا إلى أنه بدأ الخطوات الأولى لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي ، متعهدا بدعم التنافسية لدى الشركات الأمريكية.وأضاف بايدن ، في خطاب للشعب الأمريكي، أنه عازم على تقديم الأموال اللازمة للتخلص من جائحة كوورنا، ولكي لا يطرد الناس من شققهم ولتوفير الأمن الغذائي للشعب الأمريكي.وفي سؤال لصحيفة الواشنطن بوست عن مفهوم الوحدة الأمريكية التي نادي بها بايدن في الانتخابات، قال، إنه يقصد الأشياء التي تتطلب التخلص منها، والتي يختلف فيها مع الشخص الآخر، وأن الوحدة أيضا محاولة عكس ما يريده أغلبية الناس أو ما يفكر فيه معظم الناس لجعل حياة الأمريكيين أفضل.وقال بايدن فيما يتعلق بروسيا، إنه لن يتردد بالتواصل مع المسئولين الروس بشأن قضية نافالني.

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