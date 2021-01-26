الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على مدرب “الكواسر والقعقاع” في نينوى

2021/01/26 | 00:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، القبض على مدرب ما يسمى بـ”الكواسر والقعقاع” في محافظة نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعملية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٥١ من القاء القبض على …

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