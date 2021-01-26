الامن النيابية.. جهات تعرقل نصب كاميرات المراقبة في بغداد

2021/01/26 | 00:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو لجنة الامن النيابية عبدالخالق العزاوي، الاثنين، وجود جهات تعرقل نصب كاميرات المراقبة في بغداد.

وقال العزاوي في تصريح صحفي، اليوم (26 كانون الثاني 2021)، انه "بعد تفجيرات ساحة الطيران، هناك 3 جهات (لم يسمها) تعرقل نصب كاميرات المراقبة في بغداد، حيث باتت اداة مهمة جدا في دعم الملف الامني في كل بلدان العالم دون استثناء وتشكل نافذة مهمة في احباط الكثير من الجرائم و كشف هوية الجناة".

واضاف، انه "شددنا منذ سنوات على اهمية اكمال سريع لملف نصب منظومة الكاميرات في بغداد و المحافظات الا انه لم يتحقق كون المشروع لايخدم اصحاب المصالح التي تعتاش على الفتن والفساد والجريمة المنظمة لانها ستكشف تجارها وادواتهم الداخلية".

ا.ح

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