العثور على مضافات ونفق لداعش شرقي صلاح الدين

2021/01/26 | 00:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت هياة الحشد الشعبي، العثور على مضافات ونفق لفلول داعش الارهابي في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت مديرية اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه بعد أيام من الهجوم الإرهابي على منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين، نفذ اللواء التاسع بالحشد الشعبي عملية أمنية في منطقة العيث والقرى المجاورة لها لملاحقة الخلايا الإرهابية.

واضافت: ان العملية الأمنية اسفرت عن العثور على عدد من المضافات التابعة لفلول “داعش” الإرهابي ورفع عدد من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على الطرق، كما عثرت القوات على نفق بطول ١٠ متر كان بمثابة ملجأ للإرهابيين.

واشارت الى ان قوات الحشد الشعبي ستواصل واجبات التفتيش لتطهير وتأمين هذه المناطق وانهاء أي تواجد إرهابي فيها.

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