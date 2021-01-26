نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي : مسودة قانون الجرائم المعلوماتية كانت تشبه القوانين في كوريا الشمالية ولن نسمح بتمريرها

2021/01/26 | 01:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي :" اننا لن نسمح بتمرير قانون الجرائم المعلوماتية بمسودته السابقة ، وسنسلك كل الطرق القانونية والسلمية التي نستطيع فيها ايقاف هذا القانون الذي يشرع بمواده السيئة "، واصفا تلك المسودة بانها :" كانت تشبه القوانين في كوريا الشمالية ".وقال اللامي في تصريح متلفز :" ان القانون عدل والعديد من القضايا الغيت ، ولكن ننتظر النسخة المصححة من البرلمان والاسبوع المقبل ستتم مناقشتها ، لاننا لا نريد تقييد الحريات ولن نسمح بذلك للبرلماني المتضرر الذي يريد ان يكمم حريات المواطنين والصحفيين والحرية والديمقراطية في العراق ".واوضح :" ان تمرير بعض المواد سيقيد بالتاكيد حرية الصحفيين ، لكن التقييد الاكبر لعموم المواطنين، فالصحفي لن يتضرر كثيرا كما يتضرر المواطن في استخدامه الانترنيت ، فالصحفي معروفة جهة عمله وبامكاننا الدفاع عنه بحكم القوانين النافذة "./ انتهى9

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