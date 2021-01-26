2021/01/26 | 01:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أنها ستبدأ في الأيام القادمة، استلام طلبات الدول العربية بشكل أولي للنظر في المشاريع التي يمكن النظر في تمويلها حسب الشروط والمعايير المعتمدة لبرنامج (الأفتياس 2.0)، داعية الدول العربية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تطلق المرحلة الثانية من برنامج "الأفتياس 2.0") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تطلق المرحلة الثانية من برنامج "الأفتياس 2.0") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).