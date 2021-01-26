في أول اتصال هاتفي منذ توليه الرئاسة.. ميركل تدعو بايدن لزيارة ألمانيا

2021/01/26 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الاثنين، الرئيس الأميركي، جو بايدن، لزيارة ألمانيا "بمجرد أن يسمح وضع الوباء بذلك"، وذلك خلال أول محادثة هاتفية بينهما منذ تولّى الرئيس الديمقراطي منصبه.

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