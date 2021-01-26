توقعات الطقس خلال اليومين المقبلين... موجة باردة اخرى قادمة

2021/01/26 | 01:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات الطقس، الى تأثر العراق بمرتفع جوي خلال اليومين المقبلين مع انخفاض الحرارة في يوم الجمعة لتعود إلى معدلاتها العامة.

وذكر الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة على فيسبوك، اليوم (25 كانون الثاني 2021)، ان توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة وحركة الرباح في العراق تكون كما يأتي:

1- مرتفع جوي يؤثر على البلاد..



أجواء باردة ليلا معتدلة نوعا ما نهارا.



مستقرة في عموم البلاد ولاتوجد امطار ليوم غد الثلاثاء والأربعاء .

2- درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى خلال يوم غد الثلاثاء كما يلي (بغداد 5-19، الموصل 2-15، البصرة 9-22، الناصرية 9-22، كربلاء 6-18، تكريت 4-19، السليمانية 11- 3 تحت الصفر، العمارة 8-19، الرمادي 5-19، كركوك 5-17، النجف، 6-20، السماوة 8-21، دهوك 2-13، الديوانية 2-13، اربيل 3-15، الكوت 7-20، الحلة 6-20، بعقوبة 5-19، الرطبة 1-14، السلمان 6-19).

3- الرياح خلال نهار غد الثلاثاء، شمالية غربية اغلب الاحيان متقلبة السرعة خفيفة جدا، في المنطقتين الوسطى والجنوبية والشمالية، وجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقة الغربية.

4- موجة دافئة وارتفاع في درجات الحرارة، لتصل درجات الحرارة يوم الأربعاء والخميس المقبل إلى التالي:

المنطقة الشمالية 15 إلى 20

المنطقة الوسطى 21 إلى 26

المنطقة الجنوبية 27 إلى 28

المنطقة الغربية 18 إلى 21

الارتفاع يستمر يومين ثم تعود لتنخفض الحرارة يوم الجمعة لتعود إلى معدلاتها العامة.

5- منخفض جوي يؤثر على المناطق الشمالية يومي الخميس والجمعة، حاملا معه امطارا مابين الخفيفة والمتوسطة اغلب المناطق تكون خفيفة وقوته على مناطق السليمانية ودهوك والمناطق الجبلية، أما مناطق الوسط والجنوب، الفرص عبارة عن زخات متفرقة حسب اخر التوقعات، وبالأخص اجزائها الشرقية وهي توقعات قابلة للتغيير.

ا.ح

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