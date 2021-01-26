دى ليالى سمحة نجومها سبحة - اشرف عتريس

2021/01/26 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس كما قالها والد الشعراء ونحن له من المريدين ، كل عام ننتظر بشرى رؤية الهلال وبداية الشهر الكريم ومعه فؤاد حداد ومكاوى ورفعت والنقشبندى وعبد المطالب وعبد العزيز محمود ، وكأنها علامات الشهر الفضيل بطول وعرض هذا الوطن ونكهة شديدة الخصوصية ،فى المنيا بلد سيدى الفولى والقشيرى والحبشى لاتختلف مظاهر المحبة بقدوم هذا الكريم عن كل مايقام فى مختلف المحافظات غير أن رائحة المسك والعود التى يجل ......





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