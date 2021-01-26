بايدن يكشف عن عدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة

2021/01/26 | 02:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد يتجاوز 600 ألف شخص "قبل أن تبدأ الأمور بالتحسن".

وقال بايدن في البيت الأبيض: "سيكون هناك مزيد من الوفيات...



وحسب التوقعات، فإننا سنرى ما بين 600 و660 ألف وفاة بشكل عام قبل أن نتجاوز المرحلة الأكثر صعوبة، وتبدأ الأمور بالتحسن".

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات.

وحسب معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 25 مليونا و235 ألف شخص، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات الـ 420 ألف حالة.

المصدر: RT

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