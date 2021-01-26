احتجاجات تونس تحتد بعد وفاة متظاهر

2021/01/26 | 02:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدينة سبيطلة بمحافظة القصرين غربي تونس، منذ ظهر الإثنين مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة ومحتجين، بعد وفاة شاب من المدينة متأثرا باصابته، خلال احتجاجات شهدتها المدينة الأسبوع الماضي.

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