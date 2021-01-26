اعتقال 42 متهما من طرفي نزاع مسلح شمالي البصرة (صور)

2021/01/26 | 02:19 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت مديرية شرطة البصرة، الاثنين، اعتقال 42 متهما اثر مشاجرة مسلحة في قضاء القرنة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (25 كانون الثاني 2021)، انه "بعد الاستخبار بوجود شجار مسلح في قضاء القرنة قرية الخيسات، على الفور تم تشكيل مفرزة من قبل مركز شرطة الصريفة ومفرزة من فوج طوارئ الشرطة الخامس ولواء التدخل السريع الاول ضمن قاطع المسؤولية وعند الوصول لمكان الحادث تم فض المشاجرة والسيطرة التامة على الوضع لفرض هيبة القانون".

وأضاف البيان، "وتم اعتقال (42) متهما من طرفي النزاع، فيما ضبطت بندقية كلاشنكوف عدد (4) وبندقية جي سي عدد (1) ومخازن بندقية كلاشنكوف عدد (31)، ومخزن فارغ مع عتاد كلاشنكوف عدد (1710) اطلاقة مع مخازن جي سي عدد (5)، ومخزن فارغ مع عتاد جي سي عدد (100) اطلاقة مع أجهزة".

وأشار البيان، إلى انه "تم تسليمهم مع المضبوطات إلى مركز شرطة الصريفة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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