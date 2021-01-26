الزيتون الأسود لعلاج الانيميا والكوليسترول وصحة الكبد والعيون

2021/01/26 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اجمعت‭ ‬هيئات‭ ‬طبية‭ ‬عالمية‭ ‬معنية‭ ‬بالتغذية‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الزيتون‭ ‬الاسود‭ ‬يتوافر‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬صحية‭ ‬جمة‭ ‬،‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬المداومة‭ ‬يوميا‭ ‬على‭ ‬اضافته‭ ‬الى‭ ‬الغذاء‭ .‬ ‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬الزيتون‭ ‬الأسود‭ ‬غني‭ ‬بمضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬وتقاوم‭ ‬أضرار‭ ‬الجذور‭ ‬الحرة‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬تعد‭ ‬سبباً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لمشاكل‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭.‬ ويمنع‭ […]

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