نجاح مسلسل لوبين الفرنسي يكرّس عولمة الإنتاجات التلفزيونية

2021/01/26 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يحطم‭ ‬مسلسل‭ “‬لوبين‭” ‬الفرنسي‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬على‭ “‬نتفليكس‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬مشابه‭ ‬حققه‭ “‬لا‭ ‬كاسا‭ ‬دي‭ ‬بابيل‭” ‬الإسباني،‭ ‬في‭ ‬تجسيد‭ ‬لنهاية‭ ‬الهيمنة‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬الإنتاجات‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬في‭ ‬منحى‭ ‬مدفوع‭ ‬بالطموح‭ ‬الكبير‭ ‬للممثلين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬والأميركيين‭ ‬اللاتينيين‭ ‬والكوريين‭.‬ ويقول‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ “‬فيديرشن‭ ‬إنترتاينمنت‭” ‬باسكال‭ ‬بروتون‭ “‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬90‭ % ‬من‭ ‬الانتاجات‭ ‬كان‭ […]

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