2021/01/26 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة‭ (‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬مستندا‭ ‬على‭ ‬عكازيه،‭ ‬يقفز‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬عليوة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬حلمه‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬محترفا‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬باركور،‭ ‬وهو‭ ‬يتنقل‭ ‬برشاقة‭ ‬بين‭ ‬كتل‭ ‬إسمنتية‭ ‬خلفتها‭ ‬الحروب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفقير‭ ‬والمحاصر‭.‬ ازداد‭ ‬شغف‭ ‬محمد‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الحديثة‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقد‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة باركور) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة باركور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).