وزيرا الكهرباء والنفط أمام البرلمان «قريباً»

2021/01/26 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

يستضيف مجلس النواب وزيري الكهرباء والنفط خلال الأيام القليلة المقبلة، إثر التوجيه الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ليل أمس الأول الأحد، للوقوف على أسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير جداً، بينما وجهت لجنة النفط والطاقة النيابية تحذيراً من احتمال انهيار المنظومة الكهربائية في البلاد بالكامل، داعية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى التدخل.ومن المقرر، وفق توجيه النائب الأول، أن تستضيف لجنتا النفط والطاقة، والخدمات والإعمار النيابيتان الوزيرين، لمناقشة المعالجات والإجراءات العملية التي من شأنها تعويض النقص الحاصل في ضخ الغاز الايراني الى محطات الكهرباء وكذلك تزويدها بالوقود الذي تعمل به من وزارة النفط.وطالب الكعبي، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، بحضور الوزيرين أمام اللجنتين المذكورتين باجتماع «عاجل» مشترك حتماً، لافتاً الى أنه في حال عدم معالجة الأوضاع الخاصة بالكهرباء خلال وقت قريب؛ فسوف نمضي بالإجراءات الخاصة بـ«استجواب» الوزيرين والمضي بـ«إقالتهما» فوراً.

عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أمجد العقابي، دعا في حديث لـ«الصباح»، إلى «إقالة وزيري المالية والنفط، باعتبارهما الجهتين الأكثر تسبباً في مشكلة نقص الطاقة الكهربائية»، مبيناً أن «وزارة الكهرباء ليست لديها مشكلة بتجهيز الطاقة، إلا أن السبب الرئيس هو استيراد الغاز من إيران، وبسبب عدم تسديد وزارة المالية مستحقات الجانب الإيراني، اضطر الأخير إلى إيقاف ضخ الغاز المشغل للمحطات إلى العراق، ما خلق مشكلة نقص الطاقة الكهربائية».

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