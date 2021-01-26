خطوة نحو تعيينه.. تصديق أولي على ترشيح بلينكن وزيرا للخارجية الأميركية

2021/01/26 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية.

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