البزاز يتكفل عائلة الشهيد بائع الشاي المرتحل من ذي قار الى بغداد

2021/01/26 | 02:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬‭-‬‭ ‬ندى‭ ‬شوكت استجاب‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬لاستغائة‭ ‬والد‭ ‬الشهيد‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬الركابي‭ ‬،احد‭ ‬ضحايا‭ ‬التفجير‭ ‬الارهابي‭ ‬المزدوج‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الطيران‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬صورته‭ ‬لحظة‭ ‬استشهاده‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الصور‭ ‬تداولاً‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬العربية،‭ ‬اذ‭ ‬سقط‭ ‬شهيداً‭ ‬محتضنًا‭ ‬مصدر‭ ‬رزقه‭ ‬الوحيد‭ (‬إبريق‭ ‬الشاي‭) ‬وبدا‭ ‬متشبثًا‭ ‬به‭ […]

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