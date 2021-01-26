اللقاح .. والعبوة (العربية) الفارغة

2021/01/26 | 02:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الهوة بين بلداننا العربية ودول العالم المتقدم بدت عميقة، في زمن الجائحة، على نحو يثير الشفقة والرعب على حال بلاد كانت قبل قرون منبع العلوم في الطب والرياضيات والفلك والكيمياء ولاتزال كتب علمائها في علم الجبر من اساسيات العلم في أوروبا وامريكا .شركات عملاقة تتحكم بدول كبيرة وليس نحن فقط، في […]

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