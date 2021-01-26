العراق يدعو عملاق الشركات الامريكية للاستثمار في نفطه والتحالف يدمر وكر داعش بالجبال

2021/01/26 | 02:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أكد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬إحسان‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬الاثنين،‭ ‬حرص‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الحقول‭ ‬النفطية‭ ‬والغازية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬الرصينة‭.‬ ودعا‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬امس‭ ‬مع‭ ‬فهد‭ ‬نصار‭ ‬ممثل‭ ‬شركة‭ ‬هاليبرتون‭ ‬الأمريكية‭ ‬لخدمات‭ ‬حقول‭ ‬النفط،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭.‬ من‭ ‬جانبه،‭ […]

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