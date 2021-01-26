منتخب سلوفانيا يكشف

2021/01/26 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منتخب سلوفينيا لكرة اليد، في بيان رسمي، أن 12 لاعبا من الفريق قد تعرضوا لتسمم غذائي في الليلة التي سبقت مباراتهم مع مصر والتي ودعوا البطولة على إثرها بعد التعادل الذي منح المنتخب المصري بطاقة التأهل الثانية الي دور الثمانية.

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