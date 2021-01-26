تشريع عزل ترامب على طاولة مجلس الشيوخ

2021/01/26 | 04:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تسلم مجلس الشيوخ الأمريكي، التشريع الخاص بعزل رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد.

وفي مشهد تم بثه مباشرة، نقل 9 أعضاء في مجلس النواب لائحة الاتهام الخاصة بعزل ترامب إلى مجلس الشيوخ، متبعين نفس المسار الذي سلكه حشد لأنصار الرئيس السابق خلال اقتحامهم مقر الكونغرس يوم 6 كانون الثاني.

ومن المتوقع أن يباشر مجلس الشيوخ محاكمة الجمهوري ترامب خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 8 شباط، حسبما أعلنه سابقا زعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر.

وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 كانون الثاني 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 كانون الثاني في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

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