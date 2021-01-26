تمهيداً لمحاكمة ترامب.. مجلس الشيوخ يتسلّم لائحة الاتهامات رسميا

2021/01/26 | 04:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، رسمياً لائحة الاتهامات التي أصدرها مجلس النواب بحقّ الرئيس السابق، دونالد ترامب، لمحاكمته برلمانياً بتهمة "التحريض" على اقتحام الكابيتول.

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