روزنامة الأسبوع حِلِيْلْ مُوْسَى! - كمال الجزولي

2021/01/26 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينإنطلقت، بالإثنين 18 يناير، ندوة الذِّكرى السَّنويَّة السَّادسة والثَّلاثين لاستشهاد مَن زيَّن التَّاريخ الإسلامي بأعظم ما في تجسيد المعارف على منصَّة الإعدام، في مواجهة القضاة السَّفلة، والعلماء الزَّائفين الذين لا حصر للشَّواهد عليهم! فالنِّظام البائد، مثلاً، عندما أعلن «حالة الطَّوارئ»، أواخر فبراير 2019م، ليتمكَّن من تعليق الحقوق والحريَّات، وعلى رأسها حريَّة التَّعبير، سارعت «هيئة ع ......





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