التنبؤ بنهاية الرأسمالية 5 - طلال الربيعي

2021/01/26 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي استقر الألمانيان ماركس وإنجلز ، ألذان شنا الهجوم النظري الأكثر تطرفا ضد الرأسمالية، في إنجلترا 1849 بعد فترات طويلة في باريس وبروكسل، حيث انخرطا في العمل الصحافي والنشاط السياسي.



خلفية ماركس تشكلت إلى حد كبير من خلال الجدل حول الرغبة في جدوى "المجتمع البرجوازي" الذي كان مستعرا في ألمانيا منذ زمن جي دبليو هيجل.



الأساسية الأخرى التي شكلت تكوينه الفكري هي قراءته للطوباويين الاشتراكيين، للاقتصادي ......





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