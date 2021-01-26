إصابة ملياردير من أصل لبناني بفيروس كورونا

2021/01/26 | 04:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عائلة الملياردير وقطب الاتصالات المكسيكي، كارلوس سليم، البالغ 80 عاماً، الاثنين، أنّه يخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مطمئنة في الوقت نفسه إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.

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