زيارة خاطفة لوزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى السودان 

2021/01/26 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنه أجرى زيارة رسمية إلى السودان لمناقشة الخطوات المقبلة في اتفاق تطبيع العلاقات، الذي وقعته الدولتان في أكتوبر، بوساطة أميركية.

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