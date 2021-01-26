ترامب يؤسس مكتبا لإدارة علاقاته العامة

2021/01/26 | 06:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الاثنين، تأسيس مكتب رسمي في مقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا للإشراف على علاقاته، وفقا لما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

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