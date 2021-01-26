دراسة: نومك بعمق يخلص دماغك من “النفايات السامة”

2021/01/26 | 07:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتأوردت دراسة جديدة نشرها الموقع الألماني “Deavita” أن للنوم العميق دور حيوي كبير في صحة المخ، وذلك من خلال مساعدته على التخلص من “النفايات السامة”.وتعني الدراسة بالتخلص من النفايات السامة، أن الدماغ خلال النوم يعمل على إزالة سموم خطرة تستنزفه، وهي تحتوي على بروتينات سامة، يمكن أن تؤدي إلى أمراض “التنكس العصبي”.وقام الباحثون …

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