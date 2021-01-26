محاكمة أميركي بتهمة تقديم الدعم لداعش.. وحيازة مواد إباحية لأطفال

2021/01/26 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الإدعاء العام في مدينة، سان أنطونيو، بولاية تكساس الأميركية تهما تتعلق بتقديم دعم لوجستي ومادي لتنظيم داعش الإرهابي.

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