وفاة داعية مصرية بـ”كورونا”

2021/01/26 | 07:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوفيت الداعية المصرية الشهيرة عبلة الكحلاوي، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس “كورونا”.ونعت دائرة الإفتاء المصرية، الداعية الكحلاوي التي رحلت عن عمر يناهز 72 عاما.وذكرت في بيان أن الكحلاوي “جمعت بين علوم الشريعة علما وتعليما، والعمل الخيري؛ حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية، في مصر، التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر”.والكحلاوي، هي ابنة …

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