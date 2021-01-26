صحف الثلاثاء تهتم بالموازنة وزيارة الحلبوسي للكويت

2021/01/26 | 07:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بالموازنة وزيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للكويت .وعن الموازنة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الاقتصادية، همام الشماع، قوله ان مجلس النواب ينوي اعادة مشروع قانون موازنة عام 2021 الى الحكومة لإجراء بعض التعديلات،.وقال الشماع”: ان مجلس النواب الآن يجري دراسة معمقة لمشروع قانون موازنة 2021، ويدون الملاحظات والمقترحات بشأنها.لافتا الى: ان المجلس وضع مجموعة مقترحات سيقوم بإرسالها الى الحكومة لغرض اجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الموازنة.واضاف: ان البرلمان سيعيد الموازنة الى الحكومة مرفقة بمجموعة من المقترحات.مؤكدا: ان الموازنة تضمنت مخالفات قانونية واخطاء مطبعية تكاد ان تكون متعمدة.واوضح: ان ابرز التعديلات والمخالفات التي تضمنتها الموازنة واقتراحات مجلس النواب بشأنها هي موضوع الاستقطاعات من الرواتب، حيث ان هذه الفقرة تخالف قانون ضريبة الدخل، لان الموازنة قانون مؤقت ينتهي مع انتهاء السنة المالية، بينما قانون ضريبة الدخل دائمي.مشيرا الى: ان الموازنة وكأنها تريد ان تلغي قانون ضريبة الدخل وتحل محله قانون ينتهي مع نهاية السنة المالية.وتابع: ان الحكومة لم توضح انه بعد انتهاء السنة المالية هل ستتم العودة لقانون ضريبة الدخل ام ماذا؟.لافتا الى: ان مقترح مجلس النواب بأنه لابد من تطبيق احكام قانون ضريبة الدخل التي تعفي الموظفين والمتقاعدين من الاستقطاعات، وبالتالي يجب إلغاء هذه الفقرة الخاصة بالاستقطاعات الكبيرة.واشار الى: ان هناك مخالفة قانونية لقانون الادارة المالية، حيث ينص القانون على ان لا يتجاوز اي عجز مالي نسبة 3% من الحجم الاجمالي للاموال، في حين جاءت الموازنة بنسبة عجز كبيرة جدا، وهذه تعد مخالفة سيعمل مجلس النواب على تعديلها.ولفت الى: ان الموازنة خالفت ما جاء بتوصيات مجلس النواب والورقة الاقتصادية البيضاء للحكومة، حيث تنص الورقة على تعظيم الايرادات وتقليل النفقات، في حين الموازنة كانت انفجارية واكبر موازنة منذ عام 2003.وبيّن: ان هناك اخطاء مطبعية تضمنتها الموازنة وكأنها متعمدة، مثلا هناك بعض الفقرات تتضمن مبلغ 15 تريليون دينار، وبالفقرة نفسها يكتب المبلغ بـ 30 تريليون، وبعد التدقيق يتضح ان الـ 30 تريليونا هي جزء من حجم الموازنة البالغ 164 تريليون دينار، فلا بد على الحكومة توضيح هذه الفقرات الغامضة والتي تشير وكأنها اخطاء مطبعية.واكد: ان الموازنة فيها انفاق كبير وغير اعتيادي، ويجب مراعاة الوضع المالي.لافتا الى: ان البرلمان سيعيد الموازنة الى الحكومة وستأخذ وقتا طويلا لغرض اقرارها.ورجح الشماع اقرار الموازنة خلال فترة 3 اسابيع او أكثر.وبشان زيارة رئيس البرلمان للكويت قالت صحيفة الصباح ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحث خلال زيارة رسمية، مع امير دولة الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح، سير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتأكيد على تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين .وبحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، وصل الحلبوسي الى دولة الكويت برفقة نائبه الاول حسن الكعبي وعدد من النواب، بزيارة رسمية تستغرق يومين، وكان باستقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم.واضاف البيان، ان "رئيس مجلس النواب بحث مع امير دولة الكويت، سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتفعيل اللجان الحكومية والنيابية المشتركة بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار ومخرجات المؤتمر الدولي للمانحينوأكد الحلبوسي، بحسب البيان "حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين في المجالات كافة، مثمناً مواقف الكويت الداعمة للعراق.من جانبه، قدم امير دولة الكويت، تعازيه بضحايا التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ببغداد، معبراً عن استنكار دولة الكويت وإدانتها لهذين العملين الاجراميين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار، مجدداً دعم بلاده ووقوفها مع العراق لمواجهة التحديات التي يمرُّ بها، وتحقيق التنمية والاستقرار.وكان الحلبوسي، قد التقى فضلاً عن أمير الكويت، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا"، ولي العهد مشعل الاحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ووزیر الخارجیة الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، كلاً على حدة، واستعرض خلال اللقاءات علاقات التعاون بین البلدين الشقيقين وسبل تعزیزها وتطویرها في المجالات كافة لاسیما المتعلقة بالجانب البرلماني./انتهى

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