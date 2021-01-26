محكمة الاستئناف السعودية تؤيد حكم الإعدام بحق

2021/01/26 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة السعودية، الإثنين، حكم المحكمة الجزائية بالدمام القاضي بإعدام المتهمة المعروفة باسم"خاطفة الدمام".

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