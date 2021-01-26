انتشار امني مكثف واجراءات مشددة وسط بغداد

2021/01/26 | 07:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو: ارشيف

منذ 9 دقیقة

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أكد مصدر امني، الثلاثاء، وجود انتشار امني مكثف واجراءات تدقيق وتفتيش للمركبات وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح لـNRT عربية، اليوم (26 كانون الثاني 2021) ان "القوات الامنية انتشرت منذ ساعات الصباح الاولى بشكل مكثف في منطقة العلاوي وسط بغداد".

واضاف ان "الانتشار الامني رافقته اجراءات مشددة لتدقيق وتفتيش المركبات مع وجود زخم مروري في شوارع العاصمة".

وبعد هجوم ساحة الطيران الانتحاري اتخذت القوات الامنية اجراءات مشددة في العاصمة لوجود معلومات تفيد باحتمالية وقوع عمليات استهداف انتحارية جديدة في المناطق المكتظة بالسكان.

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