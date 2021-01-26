اثر تراجع تجهيز الكهرباء الوطنية.. الطاقة النيابية تدعو لاقالة وزيري المالية والنفط

2021/01/26 | 07:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، الثلاثاء، لإقالة وزيري المالية والنفط، باعتبارهما الجهتين الأكثر تسببا في مشكلة نقص الكهرباء، مبينة أن وزارة الكهرباء ليست لديها مشكلة بتجهيز الطاقة.

وقال عضو اللجنة، أمجد العقابي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (26 كانون الثاني 2021) أن "تخصيصات العام الماضي 2020 للكهرباء كانت مجحفة حتى في مسألة صيانة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاج الى إدامة وصيانة كل ستة أشهر، وهنالك محطات تحتاج الى إدامتها كل سنة، كما أن الأموال المخصصة لم تدفع بالطريقة الصحيحة لوزارة الكهرباء".

واضاف: "نعتقد أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حين وجه باستضافة وزير الكهرباء مع وزير النفط، أن وزير الكهرباء سيوضح الأسباب التي وقفت أمام الخدمات المقدمة من قبل وزارته حائلا للمواطنين، علما أن الاستضافة ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور لجنتي الخدمات والطاقة النيابيتين".

وأشار إلى أن "تقصير وزارة المالية واضح في مسألة الكهرباء بما يتصل بالتخصيصات، أما بالنسبة الى وزارة النفط، فكان من المفترض، وفي ظل هذه الظروف، أن توفر مادة زيت الوقود (الكاز أويل) كبديل للغاز المشغل للمحطات، إلا أنها لم تقدم حصة بالمستوى المطلوب".

وأوضح، أن "محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تحتاج في عملية صيانتها الى مبالغ كبيرة، وأغلب محطاتنا تعمل على الغاز، إلا أن تشغيلها يكون على مادة (النفط الاسود) عبر بعض الإضافات، وكل هذه طائلة، لذا كان من العملية تكلف الدولة أموالا المفترض على وزارة النفط أن تتحمل إيصال الغاز الى هذه المحطات"، مؤكدا أن "وزارة النفط غير جادة باستثمار الغاز الطبيعي لتشغيل هذه المحطات، خاصة ونحن نملك غازا في حقلي المنصورية في ديالى و عكاز في الانبار بكميات هائلة، إلا أنها لم تستثمر من قبل وزارة النفط، كما لا توجد نية حقيقية وصادقة لاستثمار هذا الغاز والتخلص من مسألة الغاز المستورد".

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