وزير النفط: العراق يحرص على تطوير حقوله النفطية والغازية

2021/01/26 | 08:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، الثلاثاء، ان العراق حريص على تطوير الحقول النفطية و الغازية.وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل استقبل ممثل شركة هاليبرتون فهد نصار وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز"، لافتا الى ان "الوزير اكد حرص العراق على تطوير الحقول النفطية و الغازية في البلاد من خلال التعاون مع الشركات العالمية الرصينة".من جانبه عبر ممثل الشركة عن "امله في توسيع افاق التعاون الثنائي من خلال المشاركة في المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز".

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