لجنة الصحة: لقاحات كورونا تصل نهاية الشهر المقبل

2021/01/26 | 08:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن عضو لجنة الصحة والبيئة الـنـيـابـيـة، حـسـن خــلاطــي، عــن أن مليونا و600 ألـف جـرعـة مـن لقاح «فـايـزر» ستصل الـى الـعـراق نهاية شباط المقبل، فيما قال إن وزارة الصحة والبيئة اتفقت مبدئياً على استيراد 8 مـــلايـــين جـــرعـــة عــبــر مـنـصـة «كـوفـاكـس» وسـتـصـل فـي نيسان المقبل، في حين لم يتم تحديد الكمية الـتـي سـيـتـم اسـتـيـرادهـا مـن الـلـقـاح الـبـريـطـانـي «أسـتـرازيـنـيـكـا» الــذي يبدو أنه أنسب من لقاح «فايزر» من ناحية الخزن والنقل.

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وقال خلاطي في تصرح للصحفية الرسمية، وتابعه "ناس" (26 كانون الثاني 2021) إن "الأنواع الــثــلاثــة مــن الـلـقـاحـات تــم الاتــفــاق عليها مـن قبل الـفـريـق المتخصص فـي وزارة الصحة، لكنها لـن تصل فــي وقـــت واحـــد بــل عـلــى دفــعــات"، مـشـيـراً إلــى أن "الـشـرائـح المـشـمـولـة بالتلقيح ستكون هي الأكثر عرضة للإصابة من سواها".

وعـزا خلاطي، التأخير في وصـول اللقاحات إلى "أسباب لوجستية وفنية خاصة فــي مــا يـتـعـلـق بــالــشــركــة الاولـــى المـتـفـق مـعـهـا «شـركـة فــايــزر» الـتـي يـحـتـاج لـقـاحـهـا إلــى تـوفـر درجــات حــرارة مناسبة فـي حـاويـات نقلها كـمـا فــي أمـكـنـة خـزنـهـا، مـوضـحـاً أن الـتـخـصـيـصـات المــالــيــة لــشــراء اللقاحات مـن الـشـركـات المنتجة تم تأمينها وتـم التأكيد عليها بشكل مستمر".

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