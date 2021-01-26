"فيديو صادم".. تحرش جماعي وترهيب بالكلاب في محافظة مصرية

2021/01/26 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو "قاسي" لعملية تحرش شباب بفتاتين في إحدى شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

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